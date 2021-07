Elizabeth wenst Engelse voetbalploeg geluk in brief

In de brief memoreert de Britse vorstin aan het jaar 1966 toen ze aanwezig was bij de WK-finale. „55 jaar geleden had ik het geluk om de trofee te overhandigen aan Bobby Moore en zag ik wat het betekende voor de spelers, het management en het ondersteunend personeel om de finale van een groot internationaal voetbaltoernooi te bereiken en te winnen”, schrijft Elizabeth, die zondag niet bij de wedstrijd aanwezig zal zijn. Moore was toen aanvoerder van het Engelse elftal.

„Ik wil jullie allemaal feliciteren met het bereiken van de finale van de Europese kampioenschappen”, laat ze weten aan het team van Southgate. „Ook stuur ik mijn wensen voor morgen jullie kant op in de hoop dat niet alleen jullie succes de geschiedenisboeken in zal gaan, maar ook jullie kracht, toewijding en trots.”

In 1996 was het de laatste keer dat Engeland de finale haalde van een groot internationaal toernooi. Engeland won in dat jaar het WK.

Prins William zal zondag aanwezig zijn tijdens de finale in Londen.