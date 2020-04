Moeder (102) en dochter (78) verbonden door een dame blanche

Bep (102) is blij dat haar verjaardagslunch toch door kon gaan. Ⓒ Talpa TV

„Het is net echt”, straalt Gerda (78) wijzend op de door haar vrolijke familieleden bezette tafeltjes in de binnentuin van het verpleeghuis. Achter een dikke ruit zit haar moeder Bep die vandaag 102 is geworden. Het is wrang dat niemand haar fysiek kan feliciteren, maar wat hen bindt op deze heuglijke dag ligt op ieders bord: een lunch van Herman den Blijker.