Judi Dench gaf vis mond-op-mondbeademing

„Mijn goudvis is recent overleden. Ik gaf hem ooit de levenskus”, vertelde Dench in de podcast How To Wow.

Hoewel een goudvis via kieuwen ademt en niet via zijn mond, is de actrice ervan overtuigd haar huisdiertje gered te hebben toen hij jaren geleden bijna het leven liet. „Ik gaf hem mond-op-mondbeademing en hij groeide uiteindelijk tot zo’n 15 centimeter. We hielden hem in een mooi aquarium.”