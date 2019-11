’Vooralsnog geen Joker-sequel’

Eerder woensdag meldde The Hollywood Reporter dat Phillips en studiobaas Toby Emmerich al een week na de release van Joker begin oktober samenkwamen om het over een vervolgfilm te hebben. Ook zou de regisseur een aantal ideeën bij Warner in ontwikkeling hebben voor ’origin stories’ van andere helden uit het universum van DC Comics.

Meerdere bronnen van Deadline hebben laten weten dat een dergelijk gesprek nooit heeft plaatsgevonden en dat Phillips helemaal niet aan de slag wil met andere personages uit het DC-universum. De insiders geven daarbij aan dat het niet uitgesloten is dat de studio na het succes van Joker ooit aan de gang gaat met een sequel, maar dat er op dit moment geen plannen worden gesmeed met Phillips, Silver of hoofdrolspeler Joaquin Phoenix.