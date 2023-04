Wijlen Harry de Winter te zien in documentaire met broer Micha

In de documentaire wandelen de broers vanaf voormalig concentratiekamp Sachsenhausen zo’n 100 kilometer naar het stadje Havelberg. Daarmee treden ze letterlijk in de voetsporen van hun vader Max de Winter, die deze tocht aflegde in 1945. Nadat het concentratiekamp toentertijd was bevrijd door de Russen ontbrak lange tijd hulp van de Nederlandse autoriteiten. Daarop besloot hun vader zelf te gaan lopen.

De Winter heeft zich naar eigen zeggen niet veel met de Tweede Wereldoorlog beziggehouden. Pas toen hij ernstig ziek werd viel hij voor het plan van zijn broer om de tocht te gaan maken. Volgens regisseur Natascha van Weezel is het meer geworden dan alleen een film over de oorlog: „Door Harry’s en Micha’s enorme openheid gaat deze film over de grote dingen in het leven: familiebanden, liefde, angst, ziekte en de dood. Maar bovenal over veerkracht.”

Broertje is op 3 mei te zien bij NPO2.