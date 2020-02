Milla Jovovich bevallen van derde dochter

„Mijn uitgerekende datum is morgen, dus ik maak me klaar om naar het ziekenhuis te kunnen vertrekken”, aldus Jovovich in de post. „Grappig dat ik dacht dat de derde een makkie zou worden, maar ik ben eigenlijk supernerveus, omdat ik nu weet wat ik kan verwachten. Ik hoop dat mijn volgende post een foto is van ons nieuwste kleine meisje. Wens me succes iedereen!”

Us Weekly weet te melden dat de derde spruit van het stel zondag inderdaad ter wereld is gekomen. Hoe de jongste telg van de familie Anderson heet is nog niet bekend. De oudste dochters van de twee kregen elf en vier jaar geleden de namen Ever en Dashiel.