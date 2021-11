Jurk Addy van den Krommenacker te zien in The Bold and the Beautiful

Addy van den Krommenacker Ⓒ ANP/HH

Een personage uit The Bold and the Beautiful is deze week te zien in een creatie van Addy van den Krommenacker. De jurk van de Nederlandse ontwerper wordt donderdag in aflevering 8635 gedragen door Katie Logan, gespeeld door actrice Heather Tom.