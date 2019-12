Mariah Carey aangeklaagd door voormalig nanny

Burgues was tot april 2018 nanny van tweeling Moroccan en Monroe (nu 8). In haar aanklacht stelt ze volgens Variety dat ze 25 dollar per uur kreeg om op de kinderen te passen, maar verplicht was mee te gaan op een tournee van Mariah en daarbij niet betaald werd voor haar reistijd. Daarnaast zegt ze dat bodyguard Marcio Moto geregeld tegen haar schreeuwde waardoor ze zich bedreigd voelde.

Moto zou onder meer tijdens een autorit van Los Angeles naar Las Vegas hebben gedreigd de nanny uit de auto te zetten en langs de weg achter te laten. Ook zou hij als chauffeur geregeld hebben gevideobeld met zijn vriendin terwijl Burgues en de kids in de auto zaten. Ze zegt dat ze dat heeft gerapporteerd, maar er niets aan gedaan werd.

Burgues werd ontslagen nadat een van de kinderen ongemerkt een dansles uit was gelopen. Ze claimt dat dat gebeurde omdat de bodyguard niet oplette, maar die zou haar in bijzijn van de kinderen, dansleraren en andere ouders de volle laag hebben gegeven. De voormalig nanny stelt dat ze haar laatste loon niet heeft gekregen, en eist daarnaast een vergoeding voor de emotionele schade die ze heeft opgelopen in haar tijd als nanny van Carey.