Tekashi 6ix9ine ruziet met Ariana Grande

Grande reageert in een eigen Instagrampost, zonder de naam van de rapper te noemen. „Aan degene die niet blij is met zijn notering deze week en hard zijn best doet om hardwerkende vrouwen (en alleen de vrouwen...) onderuit te halen, wil ik vragen zich wat nederiger op te stellen”, aldus de muzikante. „Wees dankbaar dat je op de lijst staat, dat er mensen zijn die naar je muziek luisteren. Dat is een bevoorrechte positie.”

Bieber steunt haar in de comments, waarin hij tegen Tekashi zegt dat als hij Ariana’s naam te grabbel gooit, hij dat ook moet doen met die van hem ’want het is ons nummer’.

De manager van zowel Grande als Bieber, Scooter Braun, gaat dieper in op de beschuldigingen van de rapper. Die stelt dat 60.000 van de exemplaren van Stuck With U met slechts zes creditcards zijn gekocht. Braun legt uit dat Billboard maximaal vier exemplaren die met dezelfde kaart zijn gekocht meetelt. Bovendien zou Tekashi’s bewering dat hij een grotere hit heeft vanwege de vele streams niet kloppen: volgens Braun telt de rapper zijn wereldwijde cijfers bij elkaar op, terwijl de Billboard Top100 is gebaseerd op streams en verkopen in de VS.