’Piece of my heart’ toont slopende balletwereld

Wat: drama

Regie: Dana Nechushtan

Met: Roos Englebert, Elaine Meijerink, Peter Paul Muller

We bekijken Olga’s leven door de ogen van haar beste vriendin Irma, een ballerina die aanvankelijk meer talent lijkt te hebben. „Ik krijg jou nog wel”, zegt Olga half grappend. Nadat de danseressen allebei een plekje hebben bemachtigd bij Het Nationale Ballet, begint die voorspelling uit te komen. Olga (Roos Englebert) danst de sterren van de hemel. Aanvankelijk is Irma (Elaine Meijerink) nog jaloers, maar geleidelijk verandert dat in bezorgdheid. Terwijl haar vriendin verdwijnt in het wilde nachtleven van de jaren zeventig, hoopt Irma nog op tijd in te kunnen grijpen.

Om die twee hoofdpersonen wat meer tot leven te wekken, zet scenarist Roos Ouwehand twee familielijntjes uit. Irma’s vader (Daniël Boisssevain) is een slonzige weduwnaar, Olga’s vader (Peter Paul Muller) wil zoveel mogelijk controle over het succes van zijn dochter. Spijtig is dat beide gezinsschetsen onderbelicht blijven. Ook Olga’s gesnuif en gezuip is vaak aan de karikaturale kant.

Piece of my heart voelt soms dus een beetje flets, maar daarmee hoeft dit drama zeker niet te worden afgeschreven. Regisseur Dana Nechushtan pakt vooral in de dansscènes stijlvol uit en vindt zelfs ruimte voor een musical-achtige choreografie op Boney M’s Daddy cool. Bovendien is haar casting helemaal in orde. Let vooral op het intense spel van nieuwkomer Roos Englebert. Dankzij haar komt de slopende prestatiedruk van ballet toch nog akelig dichtbij.

✭✭✭ (3 uit 5)