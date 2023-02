Marieke Elsinga was nerveus voor terugkeer op de radio

Elsinga droomde zelfs dat haar eerste show niet goed ging omdat collega Mattie Valk niet was komen opdagen. „Ik zat achter die knoppen en ik kan dat wel, maar niet zo goed als jij”, zei ze tegen Valk. „We deden wat we konden, maar om half 8 was je er nog niet. Toen dacht ik: straks is er wat met hem gebeurd.” Het antwoord op die vraag kreeg Elsinga niet. „Toen werd ik wakker.”

De presentatrice beviel in november van zoon Jip. Begin deze maand hervatte ze haar werkzaamheden voor televisie al.