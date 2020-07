Ringo Starr (80) voelt zich nog altijd 24 jaar

Richard Starkey, zoals Ringo in het echt heet, vierde zijn tachtigste verjaardag dinsdag groots met een digitaal feestje waarvoor hij verschillende collega’s uit de muziekwereld had uitgenodigd. Tijdens zijn speech vertelde hij” „Mensen vroegen me hoe het is om tachtig te zijn. Ik weet het niet, want van binnen ben ik nog steeds 24.”

De Liverpudlian gaat al aardig wat decennia mee, maar kan zich lang niet alles meer uit zijn imposante carrière herinneren. „Een gezegde luidt dat je er nooit helemaal bij bent geweest als je je de jaren zestig nog kunt herinneren. Dat zou voor mij best kunnen kloppen, samen met een paar andere decennia erbij”, grapt Ringo, die al jarenlang nuchter door het leven gaat en zijn jeugdige looks dankt aan, zo vertelde hij aan The Sunday Mirror, ’broccoli en bosbessen in de ochtend’.

Tussen de vele verjaardagswensen door traden er ook een aantal artiesten op voor Ringo. Onder anderen Sheryl Crow, Sheila E. en zwager Joe Walsh zorgden voor muzikale intermezzo’s.