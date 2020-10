Koning Felipe: ’We mogen niet pessimistisch worden’

"Niemand twijfelt eraan dat 2020 een zwaar en moeilijk jaar is maar we mogen niet in pessimisme vervallen", vindt de koning. "Dit virus is zonder twijfel een enorme historische uitdaging voor Spanje, maar ook voor de EU en de rest van de wereld."

Volgens Felipe is het niet alleen de uitdaging om uit de coronacrisis te komen maar ook direct andere urgente zaken, zoals klimaatverandering, aan te pakken. "Die zijn er nog steeds en zijn in de tussentijd misschien zelfs wel groter of belangrijker geworden", aldus de koning, die zijn toehoorders vroeg om de krachten te bundelen en oplossingen te vinden voor de korte, middellange en lange termijn.

Felipe sprak zijn woorden een dag nadat de Spaanse premier Pedro Sánchez zondag een nieuwe noodtoestand had afgekondigd in een poging de stijgende coronavirusinfecties te beteugelen. Spanje legde in het begin van de pandemie een van de zwaarste lockdowns op en versoepelde vervolgens de maatregelen tijdens de zomer. Maar net als veel andere Europese landen is het de afgelopen weken in een tweede golf geraakt en heeft het nu een van de hoogste aantallen besmettingen in West-Europa.