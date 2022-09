Boos, GTST en Make Up Your Mind maken kans op Televizier-Ster Impact

Het onlineprogramma Boos van Tim Hofman maakt kans vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. Soapserie GTST is genomineerd vanwege een verhaallijn over seksueel geweld. Make Up Your Mind, waarin BN’ers zich laten omtoveren tot dragqueens, laat zien „dat iedereen zichzelf kan en mag zijn, in welke vorm dan ook”.

Eerder op woensdag werden ook al genomineerden in andere categorieën bekendgemaakt. Zo maken André van Duin, Raven van Dorst en Tim Hofman kans op de Televizier-Ster Presentator. De drie kanshebbers op de Gouden Televizier-Ring, voor het beste tv-programma, worden vrijdag bekendgemaakt. De belangrijkste Nederlandse televisieprijzen worden op 6 oktober uitgereikt.