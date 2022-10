Netflix voegt na kritiek disclaimer toe aan The Crown: fictieve dramatisering

Ook op de Netflix-pagina van The Crown staat een bericht van die strekking. Bij trailers voor eerdere seizoenen is de boodschap niet te lezen.

Netflix had al meerdere malen gezegd dat The Crown een „fictionele dramatisering” is en wilde eerder niet aan een disclaimer. Inmiddels is de streamingdienst toch overstag gegaan, onder meer na kritiek van actrice Judi Dench. Zij deed woensdag een dringende oproep aan Netflix om een disclaimer voor de serie over het Britse koningshuis te plaatsen. Zij noemde verhaallijnen in het nieuwe seizoen „gruwelijk onjuist” en wilde dat de streamingdienst „uit respect” voor wijlen koningin Elizabeth laat zien dat de serie fictief is.

’Hoop onzin’

Eerder had ook voormalig regeringsleider John Major kritiek op het programma. Hij noemde het nieuwe seizoen van The Crown „een hoop onzin.” Major had onder meer kritiek op een scène waarin Charles, toen nog als prins, een gesprek heeft met Major waarin het aftreden van de koningin ter sprake komt.

Het vijfde seizoen van de Netflix-serie verschijnt op 9 november. In de tien nieuwe afleveringen komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan. Die rollen worden gespeeld door Dominic West en Elizabeth Debicki. Imelda Staunton is voor het eerst te zien als koningin Elizabeth en Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip.