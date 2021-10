Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’The last duel’ is #MeToo in de Middeleeuwen

— Wat: historisch drama — Regie: Ridley Scott — Met: Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Jodie Comer in ’The last duel’. Ⓒ Foto PR

De #MeToo-storm is ook aan Matt Damon en Ben Affleck niet ongemerkt voorbij getrokken. Dat de vrienden voor het eerst sinds Good Will Hunting (1997) weer samen een scenario schreven, zal daar gezien de thema’s in het historische drama The last duel niet helemaal los van staan. Alsof ze willen zeggen: we hebben ons lesje geleerd.