Film met Brad Pitt en Margot Robbie flopt, mede door winterweer VS

De film van regisseur Damien Chazelle volgt de opkomst en ondergang van diverse personages in het Los Angeles van de jaren 1920, toen film opkwam als medium.

Analisten stellen dat het extreme winterweer in de VS een van de redenen is dat de film flopt. De meeste staten kampen op dit moment met extreme temperaturen, tot min 40 graden. Ook andere grote nieuwe releases, zoals de animatiefilm Puss in Boots II en de Whitney Houston-biopic I wanna dance with somebody, deden het veel minder dan verwacht.

De best bezochte film in de Amerikaanse bioscopen was Avatar II, die het afgelopen weekend 56 miljoen dollar opbracht. De film draait in meer dan 4200 Amerikaanse bioscopen. Ter vergelijking: Babylon is momenteel te zien in 3300 Amerikaanse zalen.