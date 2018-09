Sylvie Meis 'verbergt' Momo in New York

Terwijl de kleine diva zich in lingerie op straat vertoonde in New York, kocht Momo een paar hakken van het merk Christian Louboutin voor Sylvie. Die vond ze 's avonds op haar bed in haar hotelkamer, showde zij uitgebreid. Maar dat ze de Zwitserse clubeigenaar zelf ook tussen de lakens vond, dat houdt zij liever voor de wereld verborgen.

Intussen pronkt Momo wél met de presentatrice, hij plaatste een gezellig kiekje waarop ze aan de wandel zijn in de zonnige Big Apple. Intussen viert Sylvie's zoon Damián met zijn vader Rafael van der Vaart een mannenvakantie in Spanje.