Kris Jenner: cover Caitlyn is prachtig

In een gesprek met Extra prijst ze het nieuwe leven waarin haar ex als vrouw door het leven gaat.

"Prachtig", zegt ze over de fotoshoot waarin Bruce Jenner zich voorstelde als Caitlyn. "Ik vind het geweldig. Iemand die dromen durft te volgen is een ware inspiratie voor veel mensen. Je moet doen wat je gelukkig maakt."

Kris (59) was samen met haar 34-jarige vriend Corey Gamble aanwezig in Cannes voor een feestje van Daily Mail. Ook haar jongste dochter Kylie was erbij met haar vriend, rapper Tyga. Kim Kardashian was ook aanwezig, en sprak eerder deze week in de stad op het Cannes Lions Festival for Creativity over haar game en social media-strategie.