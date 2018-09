Dré Hazes geveld door darmen

De 21-jarige zanger en 'zoon van' had ineens last van pijn in zijn buik en dat werd alleen maar erger. Uiteindelijk werd hij zelfs in het ziekenhuis opgenomen, naar nu blijkt leed hij aan een acute darminfectie, vertelt hij op Instagram. "Het is wel lekker, zo vlak voor het uitbrengen van mijn nieuwe single! Ik kreeg ineens last van pijn in mijn buik, toen ben ik naar de dokter gegaan en voor ik het wist lag ik in het ziekenhuis."

Inmiddels is hij weer heelhuids thuis en wordt hij liefdevol verzorg door zijn vriendin Monique (37),

Door de infectie moet hij zijn optreden tijdens het TT Festival in Assen afzeggen, maar zanger Jannes neemt zijn plek in.