Jason Mraz doneert opbrengst nieuwe album aan BLM

„Ik ben trots om op 19 juni, een historische dag in de voortgang van gelijkheid, van dienst kan zijn voor zwarte levens door alle verdiensten van de verkoop en streams van mijn nieuwe lp opname, Look For The Good, te doneren”, schrijft de I’m Yours-zanger op zijn website.

19 juni staat ook wel bekend als Juneteenth. Op die dag wordt stilgestaan bij het einde van de slavernij. In zijn bericht beloofde de Amerikaanse zanger vooraan jaarlijks te gaan doneren aan groepen die zich inzetten voor meer gelijkheid.

Mraz zal naast de Black Lives Matter-beweging dit jaar ook geld gaan doneren aan andere initiatieven als de San Diego Young Artists Music Academy en RISE San Diego.