’Jim Carrey is een verslaafde psychopathische controlefreak’

Het lijkt de laatste tijd eerder regel dan uitzondering dat populaire en ogenschijnlijk lieve acteurs een donkere schaduwzijde hebben. Ook Jim Carrey, bekend van onder meer Dumb and Dumber, The Mask en Ace Ventura, zou allesbehalve een zorgzame en grappige familieman zijn. Dat stelt zijn voormalige schoonzoon Alex Santana in de Primo.

Santana was van 2009 tot 2011 getrouwd met Carrey’s dochter Jane en heeft samen met haar een zoon. Hij vertelt geregeld voor langere tijd in het huis van Carrey te hebben gewoond, maar dat was niet omdat het zo gezellig was. „Zo konden we hem kalmeren en enigszins onder controle houden”, legt hij uit.

Woedeaanvallen en depressie

Volgens Santana had Jim een groot drugsprobleem. „Zat hij niet zwaar aan de cocaïne, dan gebruikte hij volop pijnstillers en andere legale maar al even verslavende producten. Hij gedroeg zich al even gek als sommige van de personages in zijn films. Jim kreeg soms woedeaanvallen en verviel op andere momenten in een depressie. Daar deed hij dan weer iets aan door zijn dosis cocaïne pijlsnel de hoogte in te jagen. Wanneer het echt niet meer ging, liet hij zich opnemen in gespecialiseerde klinieken, maar geen van die instellingen is er ooit in geslaagd hem van de drugs af te helpen.”

Alex is er dan ook van overtuigd dat Carey nog altijd gebruikt, omdat hij gelooft in de ’artistieke meerwaarde van drugsgebruik’. „Jim legde me uit dat hij na het nemen van cocaïne beter kon schilderen. Hij snoof enkele dosissen en ging dan aan de slag. Uiteraard sloeg het nergens op, maar toen vond hij het geniaal. Geloof me, geen pretje om in huis te hebben. Dat druggebruik deed al zijn relaties op de klippen lopen en resulteerde zelfs in een overlijden.” Carey’s ex Cathriona White overleed op dertigjarige leeftijd, kort nadat hun relatie op de klippen was gelopen, aan een overdosis,