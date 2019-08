’Wayne Rooney met brunette naar hotelkamer’

De foto’s waarover het Britse The Sun beschikt, zouden zondagochtend rond 5.30 gemaakt zijn na afloop van een drankovergoten nacht met vrienden. Het clubje kameraden bezocht niet alleen verschillende nachtclubs, maar dook ook nog even in de hot tub bij een vriend. Uiteindelijk zou Rooney teruggegaan zijn naar het Hyatt Regency hotel, waar hij gezien werd met de brunette.

Een bron vertelt aan The Sun dat het een aantrekkelijke vrouw was met tatoeages op haar arm. „Wayne maakte grapjes met haar. Ze wachten even tot de lift kwam en stapten daar samen in.”

Het is niet de eerste keer dat Wayne het gezellig heeft met andere vrouwen dan zijn eigen, die op dat moment in hun geboorteland Engeland familie bezocht met hun vier zoons. Dit in aanloop naar hun plannen om naar permanent naar Amerika te verhuizen. Wayne Rooney zou daar namelijk in het nieuwe seizoen speler-coach worden bij Derby County.