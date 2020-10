Anya Taylor-Joy speelt Furiosa in prequel Mad Max

Dit voorjaar liet Charlize in een interview met The Hollywood Reporter weten dat ze het er best een beetje moeilijk mee had dat ze het spelen van Furiosa moest overdragen. „Het is een bittere pil”, zei de actrice, die wel uitkijkt naar de prequel van regisseur George Miller. „Luister, ik respecteer George volledig, zeker na Fury Road. Hij is meesterlijk en ik wens hem het beste. Maar het is zeker een beetje hartverscheurend. Ik hou zo van dat personage, en ik ben dankbaar dat ik onderdeel was van haar creatie. Ze is iemand aan wie ik altijd ben blijven denken.”

Anya is vooral bekend van haar werk uit films The Witch, Split en Glass. Eerder werd al duidelijk dat ook Chris Hemsworth en Yahya Abdul-Mateen II rollen krijgen in de Mad Max-prequel, die de werktitel Furiosa heeft.