Miljoenen Amerikanen en Britten keken naar interview Harry en Meghan

Het aantal kijkers in Amerika nam toe gedurende het gesprek. In het eerste uur waren er 16,9 miljoen kijkers, in het tweede 17,3 miljoen. Daarmee was het aantal kijkers dubbel zoveel als het best bekeken programma in een normale week, schrijft The New York Times. Dat kan ook nog oplopen door mensen die op een later tijdstip terugkijken. Zendgemachtigde CNN noemt het ’een enorm aantal’ in het gefragmenteerde Amerikaanse televisielandschap, zeker vergeleken met de gemiddeld 6,5 miljoen kijkers primetime de zondagavond een week eerder.

In het Verenigd Koninkrijk lag de piek op 12,3 miljoen kijkers. Het vraaggesprek was daar te zien op de Britse zender ITV.

In Nederland is het gesprek dinsdagavond om 20.30 uur te zien op Net5. De Belgische zender Eén zond het gesprek met Harry en Meghan maandagavond al uit. Nog onbekend is hoeveel kijkers dat heeft getrokken.