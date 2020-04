Raadsels rond ’Tiger King-trouwfoto’ Romy Monteiro

Op de foto is haar vriend Jasper in een tijgerpakje gehesen en zit hij aan de lijn, terwijl Romy zelf een bruidsjurk lijkt te dragen. Het is een variant op de trouwfoto van Carole Baskin, een hoofdrolspeler uit de hitserie Tiger King op Netflix. Romy schrijft erbij: „Zoveel tijd in quarantaine, dat dit gebeurde! Soon more...” De hashtags ’getrouwd’ en ’tiger king’ maken haar boodschap nog mysterieuzer.

Velen lijken het ’getrouwd’ niet erg serieus te nemen. Het regent lachende emoji’s op het plaatje. Haar moeder Antje reageert: „Ik ga stuk!” Ook de meiden van OG3NE en Jim Bakkum, Nikkie Tutorials en Nicky Romero liggen dubbel. Jasper zelf knipoogt nog naar Bram Krikke, die laatst dankzij een weddenschap een porno-tatoeage moest laten zetten. „Bij 500.000 likes loop ik een dag in dit pakje”, grinnikt hij.

De foto roept kortom nogal wat op. „Is dit echt?”, vragen volgers zich af. Een ander: „Ik heb zoveel vragen bij deze foto. Zoveel!!!” Maar ze moeten toch nog echt even geduld hebben voor de antwoorden, zegt Romy. Haar management is zondag voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.