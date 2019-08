Horrorvakantie voor vriendin Dave Roelvink

Het huisje kost duizend euro voor twee nachten, zo vertelt Julia op Instagram. Maar volgens haar ziet het er compleet anders uit dan op de foto’s. Naast vlekken in het tapijt en ongezellig tl-licht lopen er tot overmaat van ramp ook nog eens muizen door de keuken.

De familie besluit om een klacht in te dienen. In eerste instantie krijgen ze een aantal waardebonnen, maar later wordt het probleem toch opgelost. „Ik had er na de waardebonnen wel genoeg van, maar mijn neefje ging doorzetten. We hebben een ander huisje gekregen, dus dat is wel weer netjes.”