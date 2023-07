Sarah Ferguson last Youtube-pauze in na borstkankeroperatie

In juni werd bekend dat Ferguson was behandeld voor borstkanker en een amputatie had ondergaan. Haar borstkanker was in een vroeg stadium.

In haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah riep Ferguson luisteraars op zich regelmatig op kanker te laten controleren. „Het is heel belangrijk dat ik erover praat. Het maakt me niet uit of niemand het van mij wil horen. Ik zeg het nu omdat ik wil dat iedereen die naar deze podcast luistert zich laat checken”, zei ze. Ze verwijst in de podcast ook naar haar vader en stiefvader, die beiden prostaatkanker hadden. „Laat je screenen”, aldus Ferguson.