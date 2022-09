Vindt 3FM weg omhoog?

TV

Britse zanger James Morrison te gast bij Arjen Lubach

De Britse zanger James Morrison is maandagavond te gast in het programma De Avondshow met Arjen Lubach. Dat heeft producent Human Factor TV zondag gemeld. De ster komt met Lubach praten over zijn Greatest Hits-tournee. Morrison speelt op 23 en 27 september in Nederland.