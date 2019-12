Harry Styles naakt op albumhoes

Harry deelde donderdag een video waarin hij door de hoes van Fine Line bladert. Op meerdere foto’s op de plaat is de zanger naakt te zien, waarna fans zich massaal afvroegen of hij zelf echt uit de kleren was gegaan of dat de kiekjes waren gefotoshopt. „Naar verluidt”, antwoordde Harry in eerste instantie in het radio-interview. Kort daarna besloot de 25-jarige Brit zijn fans toch opheldering te geven. „Ik ben het en ik ben naakt.”

De video met de blote Harry zorgde voor behoorlijk wat opwinding bij zijn fans, die hun enthousiasme deelden op sociale media. „Het zien van een vrijwel naakte Harry Styles zorgt ervoor dat ik een zuurstoftank nodig heb”, twitterde iemand. „Oh mijn god, hij is naakt”, schreef een ander.

De zanger brengt Fine Line, zijn tweede solo-album, vrijdag uit. De derde single Adore You kwam eerder deze week uit. Tot groot ongenoegen van zijn fans heeft hij in de bijbehorende videoclip al zijn kleren aan.