Dotan: ’Ik ben meer open dan ooit’

De Nederlandse zanger stond in de startblokken voor een Amerikaanse concertreeks toen ook dat land op slot ging vanwege de coronapandemie. „Ik had veel zin in de zomer, ik zou op veel festivals gaan spelen. Dat is iets dat ik de afgelopen jaren niet heb gedaan. Maar het is even niet anders; veiligheid gaat nu voor.”

Hij doet per Zoom wel interviews met media in Israël, Italië en Polen, waar Numb nu heel groot is. „Het liefst zou ik nu reizen en mijn gezicht laten zien in die landen, maar dat kan niet door de huidige situatie. Ik doe livestreams via Instagram en op die manier probeer ik in ieder geval verbonden te blijven met de buitenwereld.”

Meegegroeid

In het buitenland kent het publiek zijn roerige voorgeschiedenis niet; door ’trollengate’ verdween de zanger in Nederland anderhalf jaar uit de spotlights. „Tegelijkertijd zijn mijn Nederlandse fans wel met mij meegegroeid”, bekent hij. „Ze hebben mij gesteund in goede én in slechte tijden. Tijdens de tour in februari zag ik mensen terug die acht jaar geleden ook al in de zaal stonden.”

Dotan schrijft andere nummers sinds die zwarte bladzijde in zijn carrière. „Ik verschool mij vroeger meer achter metaforen, schreef tamelijk poëtische teksten”, legt de zanger uit. „Nu schrijf ik gewoon op wat ik voel en denk. Op de ep zijn mijn teksten vooral een stuk directer. Ik ben meer open hierin dan ik ooit geweest ben.”

Een van de grote veranderingen het afgelopen jaar was zijn coming-out. „Het was een van de vele puzzelstukjes die eindelijk op z’n plek viel”, omschrijft hij. Maar tegelijkertijd is de zanger nog erg zoekende ’of hij een bepaalde invulling moet geven aan mijn publiekelijk gay zijn’. Het aantal lhbt’s in zijn publiek lijkt wel toegenomen; hij voelt trots als hij die koppeltjes tijdens concerten ziet knuffelen. „Ik probeer vooral zo open mogelijk te zijn. Ik stop veel in mijn muziek, zoals in Letting Go wat over mijn coming-out gaat.”