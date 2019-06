Ernstige Justin Bieber: ’Hier leef ik voor’

Bij een selfie van hen beiden tegen een felroodgekleurde horizon, laat de wereldberoemde artiest weten dat dit de momenten zijn waar hij voor leeft. „Wat tijd alleen met jou verfrist mijn ziel”, is zijn poëtische eerbetoon aan Hailey Bieber.

Een bijzondere uitspraak voor een artiest die al jong roem en rijkdom verwierf, maar desondanks de laatste jaren moeite had om gelukkig in het leven te staan. Blijkbaar heeft hij na zijn noodkreet van vorig najaar om met rust gelaten te worden, geconstateerd dat dat ook is wat hij nodig heeft: rust, tijd voor zichzelf, tijd met Hailey.

Haar beschouwt hij dan ook als een godsgeschenk, getuige zijn woorden: „Jij stijgt zo ver boven mij uit.” Toch hoopt hij dat zij voor altijd bij hem blijft. Gelukkig is daar het huwelijk, waarin ze die belofte hebben uitgesproken. Hij concludeert dan ook: „Jij bent de mijne en ik de jouwe.”

Alleen Kendall Jenner heeft daar dan nog wat aan toe te voegen. „Ze is ook de mijne”, schrijft ze over haar hartsvriendin en collega-model. En waar Justin met zijn ontroerende woorden al bijna zes miljoen likes kreeg, krijgt Kendall voor haar bijdehante reactie ook haar portie waardering met meer dan 45.000 likes.