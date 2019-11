Monique na André: ’Zij maakt me compleet’

Ze deelt een foto van twee kostbare mensen in haar leven, haar zoontje André Jr. en haar oma Corrie (88). Voor haar is haar leven daarmee nu dan ook compleet, getuige haar bijschrift: een deel van de songtekst van Mr. Probz’ Nothing Really Matters. ’Het is duidelijk, zij is alles wat ik nodig heb’.

Naast de vele likes en opmerkingen van bekende Nederlanders, liket ook André Hazes de foto. Hij liet veertien dagen geleden weten door te gaan met zijn leven na Monique en uitte zijn gevoelens voor Bridget Maasland.

