P.C. Hooftprijs voor dichter Alfred Schaffer

De jury onder voorzitterschap van Janita Monna, waarin ook o.a. Esther Naomi Perquin en Michael Tedja, zitting hadden, prijst Schaffers precisie: „Zijn gedichten laten zich in eerste instantie vaak lezen als willekeurige passages uit een oneindige stroom observaties, maar die willekeur is schijn. Zijn poëzie omvat zeer precies gekozen momentopnames met zinnen die ogen alsof er scalpel aan te pas is gekomen.”

Arubaanse moeder

Schaffer, zoon van een Limburgse vader en een Arubaanse moeder, studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Film- en Theaterwetenschappen. In 1996 verhuisde naar Zuid-Afrika waar hij aan de universiteit van Kaapstad les ging geven. In het jaar 2000 debuteerde hij met zijn eerste dichtbundel Zijn opkomst in de voorstad. Hiermee is hij de allereerste P.C. Hooftprijswinnaar die in de 21ste eeuw debuteerde.

Dichter Alfred Schaffer woont en werkt in Zuid-Afrika.

Dit jaar verscheen zijn inmiddels tiende bundel: Wie was ik. Hoewel vrijwel al zijn poëziebundels goed ontvangen zijn, geldt zijn alom geprezen Mens Dier Ding uit 2014 nog altijd als zijn succesvolste. Deze werd bekroond met niet minder dan drie prijzen: de Awater Poëzieprijs 2014, de Paul Snoekprijs 2016 en de Charlotte Köhler Prijs 2017.

Humor en absurditeiten

Het werk van Schaffer onderscheidt zich vooral door zijn humor en gevoel voor absurditeiten. De jury noemt hem ook ’een dichter die midden in de tijd staat, zonder met modes mee te waaien.’ Dat hij de tijdgeest goed aanvoelt, blijkt onder meer uit ’zijn neus voor moderne communicatievormen’, zo staat in het juryrapport. En ’uit de oprechte betrokkenheid met de wereld die hij zijn verzen spreekt.’

„Schaffers poëzie is nooit los te zien van de context van Zuid-Afrika, het land waar hij sinds 1996 – met een onderbreking van enkele jaren – woonachtig is. In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig”, aldus de jury.

Zuid-Afrika

Aan de prijs is een geldbedrag van €60.000 verbonden. De prijsuitreiking vindt in mei plaats, waarschijnlijk in het Literatuurmuseum in Den Haag. Hoe de ceremonie eruit komt te zien en of de winnaar, die momenteel als docent aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika werkzaam is daar persoonlijk bij kan zijn, is nog onbekend. Dat hangt af van de ontwikkeling van de pandemie en de dan geldende corona-maatregelen.