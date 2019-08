Ariana Grande schikt in zaak om videoclip

Kush maakte in 1999 en 2000 twee schilderijen met daarin een dansende vrouw in een vlam. Eenzelfde soort beeld is ook te zien in de clip van Ariana, die op haar YouTube-kanaal inmiddels ruim 240 miljoen keer bekeken is.

Een advocaat van de zangeres liet dinsdag aan Billboard weten dat de zaak geschikt is naar tevredenheid van alle betrokkenen. In de overeenkomst is vastgelegd dat Kush al zijn beschuldigingen vrijwillig intrekt. Welke compensatie daar tegenover staat, is niet bekendgemaakt.