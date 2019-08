Driftkop Red en zijn gevederde vrienden wisten hun vogeleiland in de vorige film te redden van de terreur van de groene varkens. Dit oude conflict blijft zich met onderlinge pesterijen voortslepen, tot de gezworen vijanden zich genoodzaakt zien samen op te trekken tegen een nóg groter gevaar. De verbitterde adelaar Zeta wil hun mooie plekjes onder de zon inpikken. En laat haar troepen met lava gevulde ijsballen afschieten om haar zin te krijgen.

Al snel ontdekt Red dat heldhaftige solo-acties weinig effectief zijn tegen Zeta’s snode plannen. Teamwork is de enige optie. Intussen wordt ook duidelijk dat de makers goed naar de Ice Age-films hebben gekeken, waarin een prehistorische eekhoorn op zoek naar zijn eikel letterlijk een ’running gag’ vormt. Een soortgelijke rol spelen de drie vogelkuikens die in Angry Birds 2 met hun nog in het ei verpakte zusjes aan de haal gaan.

De Amerikaanse cartoonist Thurop Van Orman maakt met dit vervolg zijn regiedebuut en voorziet The Angry Birds movie 2 van een pakkender verhaal dan z’n voorganger. En hoewel ook hij geregeld een veertje moet laten, treffen dit keer aanzienlijk meer grappen doel. Ook dat is winst.