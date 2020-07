Andre Hazes ook coronaproof gewoon gezellig

Andre Hazes zelf had het zichtbaar naar zijn zin zaterdagavond in Den Bosch. Ⓒ Foto ANP

Een groot concert van André Hazes in de ’coronaproof’ Mainstage-zaal van de Brabanthallen, waar de stoelen op gepaste afstand uit elkaar staan? De vraag of zoiets alweer een beetje gezellig is kan sinds zaterdagavond bevestigend worden beantwoord.