Boer zoekt Vrouw: Laat verleidelijke Vera zélf vertrekken

Met de logeerweek in volle gang, zwelt de competitie aan in Boer zoekt Vrouw. Geert heeft het maar moeilijk met zijn aanstaande keuze en hoopt op een ommezwaai van Vera. Maar of dat nu zo’n goed idee is? Het is geen Temptation Weiland! Bij Geert Jan komen eindelijk de gevoelens los (tranen!) en Annemiek lijkt met nu al met lege handen te staan...