Kerk reageert op klacht Britney Spears: ze is hier nooit geweest

Een woordvoerder van de kerk die op de foto stond heeft nu aan entertainmentwebsite TMZ laten weten dat de uitspraken van Britney niet kloppen. Volgens de woordvoerder heeft Spears de kerk nog nooit persoonlijk bezocht en ook niet gevraagd of haar bruiloft daar kon plaatsvinden. De kerk gaf wel toe dat het inderdaad een vereiste is dat ten minste een huwelijkspartner katholiek is.

„Dit is waar ik eigenlijk wilde trouwen tijdens Covid”, schreef Spears in het inmiddels verwijderde bericht op Instagram. Ze kreeg te horen dat dat niet kon in verband met de coronapandemie, maar ook twee jaar later ging het niet door. „Toen zeiden ze dat ik katholiek moest zijn en een test moest doen! Hoort de kerk niet voor iedereen toegankelijk te zijn?”

Spears trouwde uiteindelijk op 9 juni met Sam Asghari in hun huis in Thousand Oaks. Onder anderen Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna en Paris Hilton waren te gast.