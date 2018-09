Filmcomponist James Horner (61) verongelukt

De My Heart Will Go On-componist crashte met zijn vliegtuigje in de buurt van Santa Barbara en overleefde het ongeluk niet. Hij is 61 jaar geworden. "We zijn een geweldig mens met een groot hart en ongelooflijk talent verloren", schrijft Patrycja. "Hij deed waar hij van hield. Bedankt voor alle steun en liefde."

Horner verzorgde de afgelopen 35 jaar de muziek voor meer dan 150 filmtitels, waaronder klassiekers als Jumanji, A Beautiful Mind, Apollo 13 en Titanic. Voor die laatste, over de ondergang van het roemruchte schip, ontving hij in 1998 twee Oscars: voor beste soundtrack en beste titelsong (My Heart Will Go On). Titanic staat met een opbrengst van bijna 2 miljard dollar nog steeds te boek als de op één na succesvolste film ooit. Van de soundtrack gingen meer dan 27 miljoen exemplaren over de toonbank.

Taak

De componist werkte in totaal drie keer samen met regisseur James Cameron: hij verzorgde ook de muziek voor zijn films Aliens (1996) en Avatar (2009). Cameron had Horner ook gevraagd weer mee te doen aan de twee Avatar-vervolgen die de komende jaren uitkomen. Andere grote titels waar de componist op dit moment aan werkte waren het boksdrama Southpaw, met Jake Gyllenhaal, en The 33, een drama over een Chileens mijnongeluk.

“Het is mijn taak muziek te maken waardoor de kijker elke weg die de film inslaat ook voelt, met zijn hart”, stelde Horner in 2009 in een interview in de Los Angeles Times. “Of er nou iemand sterft, iemand wint, iemand verliest of verdwijnt - het hart van de kijker moet daar dankzij de muziek helemaal in mee gaan. Dat is mijn taak als componist.”

