Na vertrek NOS ging ’een kooijtje open’ Presentator Rik van de Westelaken: ’De Mol heeft mij de ogen geopend’

Ⓒ Mark Uyl

Amsterdam - „Ik hoef niet per se een BN’er te zijn.” Maar als je ’Wie is de Mol?’ presenteert, kijken wekelijks 3 miljoen mensen naar je en dan is dat onvermijdelijk je lot. Oud-Journaalpresentator Rik van de Westelaken is blij dat hij na ’het kooitje’ van de NOS meer van zichzelf kan laten zien. Zoals in het avonturenprogramma dat een zinderende finale kent: „Dat is onbeschrijfelijk, even kind zijn.”