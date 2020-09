Raymi Sambo in hoger beroep in mishandelingszaak

Ⓒ ANP/HH

Raymi Sambo gaat in hoger beroep tegen de straf die hem is opgelegd voor de mishandeling van een vrouw. Dat bevestigt de acteur aan het ANP. De All Stars-acteur werd begin september in de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Ook moet Sambo een schadevergoeding van ruim zesduizend euro betalen.