Rumag-ster René Watzema wordt vader: ’Het is doodeng’

Het is het eerste kindje voor Watzema en zijn vriendin Noa. „Iets wat zo bijzonder is gaat gebeuren en dat deel ik met de liefde van mijn leven”, schrijft hij. De presentator noemt het avontuur „doodeng”.

„Maar we zullen je in september ontvangen met alleen maar liefde, kleintje! Ik ben alweer maanden de gelukkigste man op aarde met Noa en heel dankbaar met de juiste mensen om mij heen.” Met een knipoog voegt hij toe: „Ohja, er liggen al vijf miljoen luiers klaar en papa leent er even een paar want hij heeft last van hooikoorts.”