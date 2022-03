Premium Het beste van De Telegraaf

Ruim 300 mensen werkten mee aan ’Niet meer normaal’ Kunstkerk Dordt bruist dankzij Anouk Kruithof weer van levenslust

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Anouk Kruithof maakte van de kerk een kleurrijke, meditatieve plek. Ⓒ Roel Dijkstra

Zware thema’s op een lichtvoetige wijze in beeld brengen. Anouk Kruithof kan het als een geen ander. De kunstenares is in haar werk altijd even speels, als serieus. Speciaal voor de feestelijke heropening van de Kunstkerk in haar geboorteplaats Dordrecht creëerde zij de installatie Niet meer normaal. Waarin de positieve kant van onverwachte, negatieve gebeurtenissen, zoals de recente pandemie, wordt belicht.