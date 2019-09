Wendy van Dijk: Chantal weet dat dit onzin is

„Wij BN’ers onder elkaar delen hetzelfde lot. Wij weten hoe dingen kunnen lopen en verkeerd uitgelegd kunnen worden.” Wendy vertelde dat ze Chantal nog niet heeft gesproken, maar in verschillende berichtjes aan de RTL-presentatrice ’meteen uit de doeken heeft gedaan wat er gaande is’.

Tijdens de uitzending van Dancing With The Stars, dat zaterdagavond na tien jaar terugkeerde op RTL 4, werden er vanaf Wendy’s twitteraccount meerdere haatberichten over Chantal leuk gevonden. De presentatrice liet zondagochtend weten dat ’een derde persoon dit aan het doen was’.

Wie dat is, weet Wendy nog niet. „Maar we gaan uitzoeken wie het is.” Op de vraag of Wendy last heeft van dergelijke voorvallen, antwoordde ze dat het haar ’elke keer verbaast hoe groot het wordt’. „Het wordt altijd opgepakt door de media. Ik ben elke keer naïef en zie het toch helemaal niet aankomen. Iedereen snapt toch wel dat ik dit niet ben?!”

Liken en laten liken

Chantal lijkt zich in elk geval nergens druk om te maken. Zij deelde op Instagram een niet bepaald charmante foto van zichzelf met daarbij de tekst: „Superblij met mijn facelift! Als iemand het nummer van mijn arts wil: DM me! Groetjes!” Ook de hashtags die gebruikt bewijzen dat er wat haar betreft niets aan de hand is. Onder meer ’Leven en laten leven’ en ’Liken en laten liken’ schrijft ze bij haar bericht.