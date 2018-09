Cristiano Ronaldo geeft zoontje zwemles

De kleine Cristiano Jr. is niet bang zich in het diepe te gooien. Samen met vader Cristiano Ronaldo voelde hij zich als een vis in het water tijdens hun vakantie.

Ronaldo vond het hoog tijd worden dat zijn zoontje zich weet te redden in zee, dus gaf hij hem zwemles. De familievakantie was een welkome afleiding voor de voetballer, die de laatste tijd nogal in opspraak kwam.

Eerst werd de topscoorder al op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl hij aan het wildplassen was. Vervolgens ontstond er vorige week commotie toen Ronaldo innig met een vriend werd gespot op een boot waarbij hij er wat opgewonden uitzag. Duizenden dames zagen hun dromen vervliegen.