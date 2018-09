Charlie Sheen tiert tegen ex

Actrice Denise brengt in haar eentje niet alleen de twee kinderen die ze met Charlie kreeg groot, maar had ook enige tijd de voogdij over de tweeling die hij kreeg met ex Brooke Mueller. Terwijl zij zich te goed deden aan allerlei drugs, zorgde zij ervoor dat de vier kinderen goed verzorgd werden en naar school gingen. Maar dat lijkt Charlie al lang en breed te zijn vergeten.

Hij grijpt Vaderdag aan om op Twitter eens flink zijn gal te spuwen over Denise. In een bijna niet te volgen reeks vage tweets noemt hij haar onder meer een oud varken, terwijl zijn ándere ex Brooke, met wij hij in een slepende voogdijrechtszaak verwikkeld is, ineens wel weer zijn goedkeuring weg kan dragen. Maakte hij haar eerder uit voor rotte vis, vandaag is zij ineens "een sexy rokstar".

Even later postte de acteur een - wederom zeer vaag - relaas over Denise, waarin hij dreigt haar voor de rechter te slepen omdat ze "de slechtste moeder ooit" is die bovendien "lekt en vol zit met malaria".

Volgens ingewijden is Charlie vandaag boos omdat hij van Denise zijn kinderen niet mocht zien op Vaderdag. Sowieso is hij al enige tijd laaiend omdat hij geen van zijn kinderen zonder toezicht mag zien. Maar blijkbaar kreeg hij van Brooke vandaag wel tijd met hun tweeling, dus voorlopig valt zij weer in de pul bij de acteur. Maar dat kan morgen maar zo weer over zijn...