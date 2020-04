Andere Tijden Sport herhaald vanwege overlijden Eddy Pieters Graafland

De aflevering gaat over de reis van 1500 Feyenoordsupporters die met twee schepen naar Lissabon varen om hun club aan te moedigen in de halve finalewedstrijd die Feyenoord speelt tegen de Europese grootmacht Benfica.

Met de oud-spelers Reinier ’Beertje’ Kreijermaat en Eddy Pieters Graafland, die in zijn vrije tijd een fanatieke en talentvolle fotograaf bleek te zijn, keren ze terug naar de oevers van de Taag. Daar waren zij destijds tot tranen toe geroerd toen ze de supporters opwachtten. Gevangen in het tegenlicht galmt ’Hand in Hand’ weer over het water. „In de kleedkamer hadden we het nóg over de boten”, zegt Kreijermaat. De wedstrijd ging verloren, maar zij waren erbij toen het Legioen werd geboren.

Eddy Pieters Graafland overleed dinsdag op 86-jarige leeftijd. De oud-international van Oranje stond zowel bij Ajax als Feyenoord onder de lat en wordt gezien als een van de beste keepers uit het Nederlandse voetbal.

De aflevering begint om middernacht op NPO1, gelijk na het late avondjournaal.