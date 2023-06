Nicol Kremers eist dat afleveringen ’Massa is kassa’ waarin zij te zien is, offline worden gehaald

Deze informatie is te vinden in een sommatie die advocaten Sébas Diekstra en Allon Kijl maandag sturen aan Talpa en Concept Street, de producent van het realityprogramma. Inmiddels heeft Gillis een nieuwe vriendin, die veelal te zien is in het nieuwe seizoen van Massa is kassa. Maar geregeld verschijnen er nog beelden van ex-vriendin Nicol.

In de brief wijzen de advocaten op de strafbare feiten waarover aangifte is gedaan. Dit speelde zich allemaal af tijdens de opnames van het realityprogramma. Door de beelden die telkens blijven opduiken, wordt Kremers telkens aan deze situaties herinnerd. Ook vindt haar management dat haar privacy wordt geschonden, omdat zij geen toestemming heeft gegeven voor verdere uitzending.

Golddigger

Daarbij wordt Kremers volgens haar management in de serie op een negatieve wijze weggezet. ,,Nicol wordt regelmatig nog neergezet al golddigger en er wordt vaak lachend en gekscherend over haar gedaan, ze wordt heel vaak nog negatief genoemd of in beeld gebracht. Ze wordt neergezet als een probleem dat is opgelost terwijl juist híj in die relatie jarenlang het probleem was”, vertellen Wouter van Dort en Brandon Carmio van het management van Nicol Kremers.

Kremers eist nu dat alle beelden waarop zij te zien is worden verwijderd en dat deze niet meer zullen voorkomen in het realityprogramma. Anders overweegt ze een verbod te eisen via de rechter en immateriële schade te verhalen bij Talpa en de producent.

Talpa heeft al eerder gezegd dat het na de rechtszaak van eind augustus kijkt hoe het verder moet met het programma.