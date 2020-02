Filmmuziekcomponist Howard Shore haalt inspiratie uit dutjes

Shore componeert zijn muziek thuis, waar hij vaak even zijn ogen sluit om weg te dromen. „Als je droomt kom je in contact met je onderbewuste, daar ontstaan vaak de mooiste ideeën uit. Die gebruik ik in mijn muziek. Aangezien ik filmmuziek schrijf, probeer ik in mijn gedachten een bioscoopervaring te creëren. Het bioscooppubliek hoort de muziek in het donker, vandaar dat ik mijn ogen dichtdoe.”

De carrière van de Canadees beslaat decennia: hij schreef de filmmuziek voor onder anderen The Silence of the Lambs, The Aviator, Philadelphia, Se7en en The Hobbit. Toch is zijn werkwijze nooit veranderd. „Ik begin met het schrijven van muziek al schetsend met een potlood op papier, dat doe ik al van kinds af aan. Hiervoor gebruik ik de woorden uit het filmscript. Voor de volgende stap, als ik de filmbeelden erbij heb, gebruik ik een pen en na het orkestreren pas een computer. Zo begin ik in de 19e eeuw en eindig ik in de 21e eeuw.”

Verbeelding

Blockbusterfilms maken tegenwoordig veel gebruik van digitale animaties. Toch heeft dat weinig invloed op zijn werk. „Dan zit ik inderdaad naar een groen scherm te kijken als ik de muziek eronder zet, maar dat hindert me eigenlijk niet zoveel. Ik werk toch vanuit mijn verbeelding.”

Hoewel Shore er in zijn werk niet aan ontkomt, probeert hij naar eigen zeggen wel zo veel mogelijk weg te blijven van technologie. „Bij het componeren probeer ik ’outside the box’ te denken. De computer ís hierbij de box. Als je buiten de box, de computer dus, denkt en je geest laat dwalen, is alles mogelijk.”

Kippenvel

En zelfs een van ’s werelds bekendste filmmuziekcomponisten kan nog kippenvel krijgen als hij zijn eigen muziek hoort, zo geeft hij toe. „Bijvoorbeeld als ik het eindresultaat van de film zie, als het me is gelukt om een goede verbinding te maken tussen het oog en het oor.”

Shore geeft zaterdag op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) een masterclass. Vrijdagavond was er op het filmfestival een speciale vertoning van de film Crash van David Cronenberg, waarvoor Shore de filmmuziek componeerde. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde deze muziek live tijdens de vertoning.